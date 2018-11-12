ОПЕК+ отложил принятие решения о снижении добычи нефти в 2019 году

12 Нояб. 05:19 2018-11-12T05:19:24+03:00

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Страны-участницы соглашения ОПЕК+ не станут принимать решение о сокращении добычи сырья в 2019 году до того, как станет понятно, какое влияние на цены оказало снятие санкций с Ирана. Такое решение было принято 11 ноября по итогам внеочередного заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое прошло в Абу-Даби.

До начала встечи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил журналистам, что сейчас на рынке отмечаются излишки нефти США на рынке. Если тенденция сохранится, то странам ОПЕК+ придется сокращаться добычу, передает Интерфакс.

Саудовская Аравия согласна взять на себя половину из этого излишка. Страна уже получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в ноябре. При этом Халид аль-Фалих подчеркнул, что королевство "не станет регулировать рынок в одиночку".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что министры энергетики стран-участниц сделки ОПЕК+ проведут встречу, на которой будет решаться вопрос о снижении производства сырья в следующем году. Договоренность о заморозке производства сырья на уровне октября 2016 года формально заканчивается в конце 2018 года.