ФАС и Минэнерго проверят работу независимых АЗС в регионах

13 Нояб. 07:14 2018-11-13T07:14:57+03:00

В случае, если сети заправок занимают монопольное положение, с ними подпишут соглашение

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ для стабилизации цен на топливо проверят работу независимых АЗС в регионах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отметил, что часто сети бензозаправок занимают монопольное положение, а также у разных сетей может быть один владелец, что является нарушением антимонопольного законодательства.

"Анализ будет проведен до конца декабря, и в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соглашение", - пояснил Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства свою очередь напомнил о претензиях руководителей нефтяных компаний к поведению независимых АЗС на бирже, в частности, о необоснованном количестве посредников. Вице-премьер заверил, что ФАС, Роспотребнадзор и Росстандарт будут усиленно контролировать деятельность независимых АЗС с точки зрения качества продукции, которую они поставляют, передает ТАСС.

“Особое внимание обратим на тех, кто будет обеспечивать себе повышенную маржинальность по сравнению с параметрами, которые заданы решениями правительства РФ", - ответил заместитель председателя правительства.

Напомним, сайт "КП" цитировал слова Козака, который сообщил, что правительству удалось заморозить оптовые цены на топливо на уровне 1 июня 2018 года. Соглашение с нефтяниками действует с 31 октября 2018-го до 31 марта 2019 года.