2018-11-01T00:06:19+03:00
Экономика

Правительство зафиксировало цены на бензин на уровне июня до конца 2018 года

Нефтяные компании взяли на себя обязательства поставлять топливо в объемах на 2017 года
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments94
Цены на бензин до конца года сохранятся на уровне июня.Цены на бензин до конца года сохранятся на уровне июня.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Цены на бензин и дизель останутся на уровне июня 2018 года до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания правительства с нефтяными компаниями.

"Все вертикально интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что соглашение, к которому пришли стороны, "вступает в силу с завтрашнего дня". Оно будет действовать до 31 марта 2019 года, и при необходимости его могут продлить, передает ТАСС.

С начала 2018 года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен, только в сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.

Как писал ранее сайт kp.ru, Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в октябре рост цен на бензин и дизельное топливо. В большей степени он имел место по дизельному топливу - примерно на 1%, в меньшей степени по бензинам - около 0,25%.

А ранее в октябре Счетная палата пообещала скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей
Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива
Посольство РФ в Париже потребовало от Монако разъяснений по делу Рыболовлева
Президентскую деятельность Трампа одобряют 44% американцев
В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана
Нацбанк Украины отозвал лицензию у “дочки” ВТБ
The Guardian: Рыболовлев может быть связан с Трампом, его дочерью и зятем
Госдеп: США намерены ввести новые санкции против России по делу Скрипаля
Умер актер и каскадер советского кино Геннадий Четвериков
Уникальное видео полета новейшего Су-57 появилось на YouTube.
В Москве из-за пожара эвакуировали корпус НИИ Склифосовского
США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии
Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина
Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован
Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда
В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров
Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны
Le Monde: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако
Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72
Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»
В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружили «фрагменты человеческих костей»
Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке