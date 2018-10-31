Правительство зафиксировало цены на бензин на уровне июня до конца 2018 года

31 Окт. 23:20 2018-11-01T00:06:19+03:00

Цены на бензин до конца года сохранятся на уровне июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нефтяные компании взяли на себя обязательства поставлять топливо в объемах на 2017 года

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Цены на бензин и дизель останутся на уровне июня 2018 года до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания правительства с нефтяными компаниями.

"Все вертикально интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что соглашение, к которому пришли стороны, "вступает в силу с завтрашнего дня". Оно будет действовать до 31 марта 2019 года, и при необходимости его могут продлить, передает ТАСС.

С начала 2018 года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяниками о заморозке розничных цен, только в сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.

Как писал ранее сайт kp.ru, Федеральная антимонопольная служба зафиксировала в октябре рост цен на бензин и дизельное топливо. В большей степени он имел место по дизельному топливу - примерно на 1%, в меньшей степени по бензинам - около 0,25%.

А ранее в октябре Счетная палата пообещала скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.