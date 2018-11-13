2018-11-13T08:47:14+03:00
Экономика

Банки будут оповещать клиентов по SMS о передаче долга коллекторам

Раньше нужно было отравлять заказное письмо
Ася РОМАНЧУК
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Банки будут уведомлять россиян по SMS о передаче долга коллекторамБанки будут уведомлять россиян по SMS о передаче долга коллекторамФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут писать SMS-сообщение клиенту, если его долг передается коллекторам Такую идею предложили в Госдуме и уже приступили к ее разработке.

Участники финансового рынка поддержали предложение, назвав новый способ уведомления более эффективным, чем существующий. Сегодня неприятную новость передают заказным письмом.

Были и те, кто высказался против: часто заемщики меняют номер телефона или предоставляют неверный e-mail при подаче заявки на кредит, в этом случае возникнут трудности с донесением информации. Преимущества заказного письма в том, что отправитель точно уверен, что оно дошло до адресата.

Поправки будут внесены в закон о коллекторской деятельности. Это необходимо хотя бы потому, что сегодня многие граждане остаются не в курсе, что они попали в руки к коллекторам. В свою очередь, взыскатели не всегда корректно работают, нарушая установленные правила.

По закону коллекторы не могут беспокоить должника с 22 часов до 8 часов в будни и с 21 часов до 9 часов в выходные, а встречи с ним ограничены двумя в неделю, пишет газета «Известия».

Ранее в Госдуме предложили защитить россиян от "черных коллекторов".

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