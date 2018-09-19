Должников защитят от «черных коллекторов»
Должники скоро смогут выдохнуть. Минфин защитит их от «черных коллекторов», которые используют запугивание, шантаж и угрозы.
Долги в России можно будет продавать только юридическим лицам, которые имеют статус профессиональных кредиторов и коллекторов. Сейчас банк вправе передать проблемный актив любому юридическому лицу, часто недобросовестному.
Такой механизм будет закреплен документально. Он уже нашел поддержку в Центробанке РФ.
Изменения коснутся всех кредитов, которые выдаются банками и микрофинансовыми организациями.
В правилах будет прописано, что уступка права требования долга компаниям, которые не находятся под надзором регулятора – запрещена.
В Госдуме отмечают, что законопроект будет принят до конца 2018 года.
Парламентарии отмечают, что давно необходимо навести порядок в деятельности коллекторов. Порой долги с россиян вытрясают организации, которые не состоят в реестре и не несут никакой ответственности. Это даже хуже, чем коллекторы, признаются депутаты, пишет газета «Известия».
По итогам 2018 года долг россиян перед МФО вырастет до 14–15 млрд рублей, а перед банками – более 300 млрд рублей.