2018-09-19T09:23:05+03:00
Экономика

Должников защитят от «черных коллекторов»

Минфин разрешит передавать долги только профессиональным кредиторам и коллекторам
Ася РОМАНЧУК
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Россиян защитят от "Черных кредиторов"Россиян защитят от "Черных кредиторов"Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Должники скоро смогут выдохнуть. Минфин защитит их от «черных коллекторов», которые используют запугивание, шантаж и угрозы.

Долги в России можно будет продавать только юридическим лицам, которые имеют статус профессиональных кредиторов и коллекторов. Сейчас банк вправе передать проблемный актив любому юридическому лицу, часто недобросовестному.

Такой механизм будет закреплен документально. Он уже нашел поддержку в Центробанке РФ.

Изменения коснутся всех кредитов, которые выдаются банками и микрофинансовыми организациями.

В правилах будет прописано, что уступка права требования долга компаниям, которые не находятся под надзором регулятора – запрещена.

В Госдуме отмечают, что законопроект будет принят до конца 2018 года.

Парламентарии отмечают, что давно необходимо навести порядок в деятельности коллекторов. Порой долги с россиян вытрясают организации, которые не состоят в реестре и не несут никакой ответственности. Это даже хуже, чем коллекторы, признаются депутаты, пишет газета «Известия».

По итогам 2018 года долг россиян перед МФО вырастет до 14–15 млрд рублей, а перед банками – более 300 млрд рублей.

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