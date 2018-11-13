Малолитражки вместо внедорожников

13 Нояб. 11:49 2018-11-13T11:49:01+03:00

Изменить размер текста: A A

«Автотранспортное хозяйство» Правительства Вологодской области сокращает дополнительные издержки, связанные с обслуживанием люксовых автомобилей.

Сейчас на балансе предприятия находится 88 автомобилей. В этом году в ходе публичных торгов автохозяйство продало десять устаревших легковых автомобилей и два пассажирских автобуса на сумму более 5 млн рублей.

Вырученные средства направили на обновление техники. Вместо дорогостоящих представительских внедорожников «LexusLX 570» и «ToyotaLandCruiser» автотранспортное хозяйство правительства области закупило бюджетные малолитражки «SkodaRapid», которые гораздо дешевле в эксплуатации. Унификация автопарка также позволит сэкономить значительные средства при закупке запасных частей и плановом техническом обслуживании автомобилей.

Вектор на максимально эффективное использование бюджетных средств, заданный Губернатором Олегом Кувшинниковым, не обошел даже его заместителей. Изначально планируемые к покупке два представительских седана «Hyundai Genesis» были заменены на более демократичные «ToyotaCamry» российской сборки. В ближайшее время должен быть объявлен тендер на поставку машин.