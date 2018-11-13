Арабских полицейских посадят на российские летающие байки

13 Нояб. 11:51 2018-11-13T11:52:26+03:00

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Вот и еще одна фантастика становится реальностью: летающие мотоциклы скоро могут появиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем первыми их опробуют арабские полицейские. И знаете, что еще фантастического в этой новости: что эти чудо-байки российского производства.

Как сообщает газета The National служащих полиция пересадит на летающие мотоциклы Hoverbike S3 2019. Стоит такой суперсовмеренный мототранспорт 150 тысяч долларов (около 10,1 миллионов рублей).

Байки уже летают, теперь осталось научить стражей порядка ними управлять. Первые два экипажа уже проходят обучение.

Говорят, использовать их будут там, куда проблематично добраться на автомобилях (в труднодоступных районах).

Если транспорт оправдает надежды, то к эксперименту присоединятся еще 40 полицейских из ЮАР. И к 2020 году полиция уже намерена полноценно использовать летающие байки в работе.

Для справки: компания Hoversurf, которая выпускает уникальные мотоциклы, принадлежит российскому бизнесмену Александру Атаманову. Летает байк за счет четырех роторных двигателя, и он способен зависать над землей на расстоянии пяти метров, сообщает газета "Известия".

Парящий над землей байк – нечто среднее между вертолетом и мотоциклом. Он похож на обычный квадрокоптер. Только с рулем и седлом. Прокатиться на нем рискнули и корреспонденты «Комсомолки».