Канкун назван самым зависимым от туризма городом мира

13 Нояб. 11:52 2018-11-13T13:43:48+03:00

Финансовые поток от путешественников генерирует почти 50% его ВВП

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Эксперты назвали самый зависимый от туризма город в мире. Им оказался мексиканский курорт Канкун.

Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), именно на сферу туризма приходится почти половина ВВП этого города — 49,6%. При этом по статистике, чаще всего отдыхать в Канкун ездят жители США, Канады и Аргентины.

На второй строчке списка расположился марокканский Марракеш. Особенно этого город пользуется популярностью у французов. Примечательно, что из этой страны в Марракеш приезжает треть от общего числа туристов.

Третью строчку рейтинга занял китайский Макао. Доходы этого города от туризма составляют 29,3%, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в пятерку лидеров также вошли Орландо и Анталия. На шестом месте расположилась Венеция. За ней следует Дубровник. Замыкают десятку, зависимых от туризма городов, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок, пишет ФАН.