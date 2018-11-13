Канкун назван самым зависимым от туризма городом мира
Эксперты назвали самый зависимый от туризма город в мире. Им оказался мексиканский курорт Канкун.
Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), именно на сферу туризма приходится почти половина ВВП этого города — 49,6%. При этом по статистике, чаще всего отдыхать в Канкун ездят жители США, Канады и Аргентины.
На второй строчке списка расположился марокканский Марракеш. Особенно этого город пользуется популярностью у французов. Примечательно, что из этой страны в Марракеш приезжает треть от общего числа туристов.
Третью строчку рейтинга занял китайский Макао. Доходы этого города от туризма составляют 29,3%, передает сайт телеканала «Звезда».
Добавим, что в пятерку лидеров также вошли Орландо и Анталия. На шестом месте расположилась Венеция. За ней следует Дубровник. Замыкают десятку, зависимых от туризма городов, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок, пишет ФАН.