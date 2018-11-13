Жительница Техаса взорвала свое свадебное платье на вечеринке в честь развода

13 Нояб. 13:44 2018-11-13T13:44:08+03:00

Американка начинила его девятью килограммами взрывчатки и выстрелила в него из винтовки [видео]

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Американка Кимберли Сантлбен-Стител закатила грандиозную вечеринку в честь своего развода. Празднование в штате Техас завершилось эпичным взрывом свадебного платья.

Сначала 43-летняя женщина хотела просто сжечь платье в конце, в котором она вышла замуж 14 лет назад, в самом конце праздника. Однако отец и сводный брат жительницы Техаса предложили ей более эффектный вариант.

- Друзья и родственники предлагали мне по-разному поступить с платьем: отдать на пеленки недоношенным детям или в церковь на крестильные рубашки. Но для меня оно символизировало ложь. Я хотела устроить вечеринку в честь развода и сжечь его,- комментирует Кимберли.

Жительница Техаса отпраздновала свой развод эпичным взрывом свадебного платья.

С помощью друзей и родственников женщина начинила платье девятью килограммами таннерита (эта взрывчатка используется для пожарных учений и при проведении буровых работ). В конце празднования под бурные овации приглашенных Кимберли выстрелила в платье из снайперской винтовки, попав с первого раза, сообщает телеканал Fox News.

- Я наконец-то почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок, - радостно комментирует женщина.

К слову, по признаю сестры Кимберли, громкий взрыв был слышен за 20 километров от его эпицентра, что сначала напугало родственницу. Однако узнав о том, что именно взорвалось рядом с домом сестры, девушка поспешила поздравить с долгожданным «освобождением» 43-летнюю женщину.