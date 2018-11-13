Жительница Техаса взорвала свое свадебное платье на вечеринке в честь развода
Американка Кимберли Сантлбен-Стител закатила грандиозную вечеринку в честь своего развода. Празднование в штате Техас завершилось эпичным взрывом свадебного платья.
Сначала 43-летняя женщина хотела просто сжечь платье в конце, в котором она вышла замуж 14 лет назад, в самом конце праздника. Однако отец и сводный брат жительницы Техаса предложили ей более эффектный вариант.
- Друзья и родственники предлагали мне по-разному поступить с платьем: отдать на пеленки недоношенным детям или в церковь на крестильные рубашки. Но для меня оно символизировало ложь. Я хотела устроить вечеринку в честь развода и сжечь его,- комментирует Кимберли.
Жительница Техаса отпраздновала свой развод эпичным взрывом свадебного платья.
С помощью друзей и родственников женщина начинила платье девятью килограммами таннерита (эта взрывчатка используется для пожарных учений и при проведении буровых работ). В конце празднования под бурные овации приглашенных Кимберли выстрелила в платье из снайперской винтовки, попав с первого раза, сообщает телеканал Fox News.
- Я наконец-то почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок, - радостно комментирует женщина.
К слову, по признаю сестры Кимберли, громкий взрыв был слышен за 20 километров от его эпицентра, что сначала напугало родственницу. Однако узнав о том, что именно взорвалось рядом с домом сестры, девушка поспешила поздравить с долгожданным «освобождением» 43-летнюю женщину.