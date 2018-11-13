2018-11-13T13:51:17+03:00
Спорт

Защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вызвали в сборную России по футболу

Он приедет в команду вместо получившего травму Сергея Петрова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Защитник "Локомотива" Игнатьев вызван в сборную.Защитник "Локомотива" Игнатьев вызван в сборную.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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13 ноября официальный вызов в расположение сборной России по футболу получил защитник Владислав Игнатьев, который играет в московском "Локомотиве". Он заменит получившего травму футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.

Врачи национальной сборной диагностировали мышечное повреждение у Петрова. И вместо него к ноябрьским играм против Германии и Швеции будет готовиться игрок "Локомотива".

Ранее из-за разных повреждений в команду не смогли приехать Марио Фернандес, Денис Черышев, Александр Головин. При этом, приехал в сборную, но был отправлен домой с повреждением форвард "Зенита" Артем Дзюба.

В ноябре, напомним, сборную России ждут 2 игры - 15 ноября наши в Лейпциге сыграют против Германии. А спустя пять дней в Стокгольме в матче последнего турнира Лиги Наций с командой Швеции.

Команда Станислава Черчесова в эти дни готовится к играм на базе в подмосковном Новогорске.

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