Защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вызвали в сборную России по футболу

13 Нояб. 13:49 2018-11-13T13:51:17+03:00

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13 ноября официальный вызов в расположение сборной России по футболу получил защитник Владислав Игнатьев, который играет в московском "Локомотиве". Он заменит получившего травму футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.

Врачи национальной сборной диагностировали мышечное повреждение у Петрова. И вместо него к ноябрьским играм против Германии и Швеции будет готовиться игрок "Локомотива".

Ранее из-за разных повреждений в команду не смогли приехать Марио Фернандес, Денис Черышев, Александр Головин. При этом, приехал в сборную, но был отправлен домой с повреждением форвард "Зенита" Артем Дзюба.

В ноябре, напомним, сборную России ждут 2 игры - 15 ноября наши в Лейпциге сыграют против Германии. А спустя пять дней в Стокгольме в матче последнего турнира Лиги Наций с командой Швеции.

Команда Станислава Черчесова в эти дни готовится к играм на базе в подмосковном Новогорске.