Нетребко извинилась перед зрителями за огромные цены на свое выступление
Ана Нетребко, концерт которой совсем скоро пройдет в Большом театре, извинилась перед зрителями за цены на билеты.
Сейчас перекупщики предлагают попасть на концерт оперной дивы по завышенной стоимости. Места в зале стоят по 300 тысяч рублей, что делает билеты недоступными для большинства зрителей.
Народная артистка России Анне Нетребко решила объяснить ситуацию и оправдаться перед зрителями.
Оперная певица призналась, что ей очень обидно видеть такие цифры, но бороться с «билетной мафией» она не в силах. Остается только жалеть зрителей, что они не имеют возможности увидеть выступление вживую.
Кстати, по словам исполнительницы, он завышенных цен она не получает никакой прибыли. Гонорар Анны и ее супруга Юсифа Эйвазова везде примерно одинаков, неважно, проходит выступление в России или другой стране, сообщает Пятый канал.
Ранее оперная дива заявила, что откажется выступать в Москве, если цены на ее билеты будут так высоки.