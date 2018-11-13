Нетребко извинилась перед зрителями за огромные цены на свое выступление

13 Нояб. 15:31 2018-11-13T15:31:17+03:00

Анна Нетребко объяснила, почему билеты на ее концерты стоят так дорого Фото: Instagram.com

Оперная дива рассказала, что во всем виновата «билетная мафия»

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Ана Нетребко, концерт которой совсем скоро пройдет в Большом театре, извинилась перед зрителями за цены на билеты.

Сейчас перекупщики предлагают попасть на концерт оперной дивы по завышенной стоимости. Места в зале стоят по 300 тысяч рублей, что делает билеты недоступными для большинства зрителей.

Народная артистка России Анне Нетребко решила объяснить ситуацию и оправдаться перед зрителями.

Оперная певица призналась, что ей очень обидно видеть такие цифры, но бороться с «билетной мафией» она не в силах. Остается только жалеть зрителей, что они не имеют возможности увидеть выступление вживую.

Кстати, по словам исполнительницы, он завышенных цен она не получает никакой прибыли. Гонорар Анны и ее супруга Юсифа Эйвазова везде примерно одинаков, неважно, проходит выступление в России или другой стране, сообщает Пятый канал.

Ранее оперная дива заявила, что откажется выступать в Москве, если цены на ее билеты будут так высоки.