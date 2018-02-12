Организатор скандального концерта Нетребко в Москве: У нас любят считать чужие доходы, но редко задумываются о расходах

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:34:03+03:00

Артистка много лет живет в Австрии, в России бывает, но выступает очень редко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Талант краснодарской певицы давно признан во всем мире. Анна Нетребко — настоящий бриллиант оперной сцены. Ее график распланирован на два года вперед, а билеты раскупают в сети за считанные минуты. Поэтому побывать на выступлении Нетребко для кого-то не только удовольствие, но и престиж. Артистка много лет живет в Австрии, в России бывает, но выступает очень редко. Поэтому единственный концерт в России, который состоялся в Москве, вызвал сумасшедший ажиотаж. Концерт Анны Нетребко прошел 7 февраля в концертном зале имени Чайковского. Его посвятили памяти Дмитрия Хворостовского, который трагически ушел из жизни в минувшем году.

На этом уникальном выступлении побывали 1,5 тысячи человек. Наверное, они счастливы. А те, кто не смог попасть на концерт и просто узнал о ценах на билеты, до сих пор негодуют.

Возмущение высказала и сама артистка в своей соцсети:

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики - если я ЕЩЁ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей— я просто не приеду больше.... всем спасибо», - написала Нетребко.

Впрочем, пост потом удалила.

Промоутер Максим Берин ответил на вопросы в своем Инстаграме

Следом за концертом столичным, у Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова состоялся и концерт в Минске. А сколько стоил самый дорогой билет в Белоруссии? И вообще, сколько платят за то, чтобы услышать Нетребко?

На эти вопросы в своей соцсети ответил промоутер Максим Берин, утроитель того самого московского концерта Анны и Юсифа.

По его словам, этих пресловутых билетов за 100 — 150 тысяч рублей было «немного, всего 16, и это первые ряды партера включая Вип приём».

Билетов за 100 — 150 тысяч рублей было "немного, всего 16", утверждает Максим

А цены на билеты он объяснил так:

- Тот факт, что в других городах у нас более низкие цены, лишь подтверждает то, что ценообразование напрямую зависит от уровня расходов на концерт в конкретном городе, а также от вместимости площадки. Самый дорогой билет в Минске стоил в переводе на рубли чуть больше 20 000, и это лучшие места в зале. Цены в Лондоне и Монако также сопоставимы с этими - 500 € в Монако и 525 £ в Лондоне. Почему? Потому что другие расходы и другая вместимость: 1900 в Монако, 2600 в Минске, 4600 в Лондоне, - пишет Максим Берин. - К сожалению, у нас любят считать чужие доходы, но редко задумываются о расходах на организацию концерта. Концерт был исключительным, он войдёт в историю классической музыки, и я очень рад за тех, кто успел купить билеты заранее и смог увидеть это своими глазами. Ещё раз хочу выразить необыкновенное уважение и благодарность моим артистам, Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову, а также моему другу, многоуважаемому Владимиру Спивакову за этот необыкновенный вечер. Мы же со своей стороны сделали все возможное, чтобы этот концерт смог состояться в Москве!