Машина рухнула с эстакады на Большой Тульской в Москве
В столице произошла авария: на Большой Тульской авто упало с эстакады. Сейчас все подробности случившегося уточняются, на месте работают экстренные службы.
Авария произошла около 6:30 утра. Около дома №19 по непонятным причинам автомобиль Range Rover съехал с эстакады и рухнул на парковку. Водитель, который находился внутри машины, получил травму головы.
Мужчине вызвали скорую помощь случайные прохожие, которые стали свидетелем произошедшего.
С столичном ГИБДД подтвердили информацию о происшествии в Даниловском районе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.
К счастью, на парковке в момент падения никого не было, машина не повредила другие авто и не задела никого из людей.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные, сообщает подробности телеканал «360».
Видео с места ДТП на улице Большая Тульская.