Машина рухнула с эстакады на Большой Тульской в Москве

14 Нояб. 10:21 2018-11-14T10:27:03+03:00

Травмы получил сам водитель - у него ушиб головы Фото: Александр ГЛУЗ

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В столице произошла авария: на Большой Тульской авто упало с эстакады. Сейчас все подробности случившегося уточняются, на месте работают экстренные службы.

Авария произошла около 6:30 утра. Около дома №19 по непонятным причинам автомобиль Range Rover съехал с эстакады и рухнул на парковку. Водитель, который находился внутри машины, получил травму головы.

Мужчине вызвали скорую помощь случайные прохожие, которые стали свидетелем произошедшего.

С столичном ГИБДД подтвердили информацию о происшествии в Даниловском районе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.

К счастью, на парковке в момент падения никого не было, машина не повредила другие авто и не задела никого из людей.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные, сообщает подробности телеканал «360».