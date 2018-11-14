2018-11-14T10:27:03+03:00
Происшествия

Машина рухнула с эстакады на Большой Тульской в Москве

Водитель чудом остался жив [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Травмы получил сам водитель - у него ушиб головыТравмы получил сам водитель - у него ушиб головыФото: Александр ГЛУЗ
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В столице произошла авария: на Большой Тульской авто упало с эстакады. Сейчас все подробности случившегося уточняются, на месте работают экстренные службы.

Авария произошла около 6:30 утра. Около дома №19 по непонятным причинам автомобиль Range Rover съехал с эстакады и рухнул на парковку. Водитель, который находился внутри машины, получил травму головы.

Мужчине вызвали скорую помощь случайные прохожие, которые стали свидетелем произошедшего.

С столичном ГИБДД подтвердили информацию о происшествии в Даниловском районе Москвы. Сообщается об одном пострадавшем.

К счастью, на парковке в момент падения никого не было, машина не повредила другие авто и не задела никого из людей.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные, сообщает подробности телеканал «360».

Видео с места ДТП на улице Большая Тульская.

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