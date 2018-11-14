2018-11-14T11:55:41+03:00
Политика

В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге

Ранее украинский политик Тарас Черновол посоветовал Киеву провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Верховной рады о блицкригеВ Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Верховной рады о блицкригеФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Госдуме прокомментировали слова экс-главы избирательного штаба Виктора Януковича и бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола о «блицкриге». Так, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал заявление политика из незалежной бредом сумасшедшего.

Между тем, как считает Водолацкий, высказывание Черновола «показывает настроение всей элиты Украины». «Данный гражданин страдает определенной русофобией. Чтобы о нем сегодня говорили, он сделал заявление, что для того, чтобы «разрушить» юго-восток (Украины), нужно взять Кремль. Это бред сумасшедшего. Это показывает настроение всей элиты Украины, которая ничего не может сделать ни с Луганской, ни с Донецкой народными республиками» , - депутат Госдумы в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Черновол, комментируя состоявшиеся 11 ноября выборы в Донбассе, посоветовал Киеву провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.

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