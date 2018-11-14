Каждый второй житель Земли предрасположен к пищевой аллергии

14 Нояб. 12:17 2018-11-14T12:18:16+03:00

Пока официально такого диагноза врачи не ставят, так как его не существует в медицинской классификации

Изменить размер текста: A A

В мире растет число людей, которые страдают от пищевой аллергии. По оценкам медиков, каждый второй житель Земли сталкивается с различными проявлениями данной болезни, но официально такой диагноз никому не ставится, так как данное заболевание отсутствует в Международной классификации болезней. Только в 2019 году ВОЗ планирует внести соответствующее изменение и признать существование данной проблемы.

Пока врачи бьют тревогу - каждый год в России появляются новые аллергены. Порой провоцируют заболевание безобидные ранее зеленые яблоки, кунжут и киви.

А 35–65% аллергиков подвержены сильнейшему анафилактическому, который может привести к летальному исходу.

ВОЗ признает, что в целом в мире стал отмечаться рост заболеваний, развитие которых связано с приемом пищи, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, нейроэндокринных, болезней иммунной системы, в частности пищевой аллергии. Существующая статистика заболевания часто занижается.

- Примерно 50% населения имеют повышенные риски развития аллергических заболеваний. То есть сейчас половина населения практически в любой развитой стране готово реализовать аллергическую реакцию. Предрасположенность передается по наследству, - рассказывает газете «Известия» Александр Пампура, главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук.