Путин: вопросам материнства и воспитания в России уделяется приоритетное внимание

14 Нояб. 13:34 2018-11-14T13:34:06+03:00

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Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей VI Форума Всероссийской программы «Святость материнства», который в среду, 14 ноября, начал работу в Минске.

При этом глава нашего государства отметил, что вопросам материнства и воспитания в России уделяется приоритетное внимание, а также выразил уверенность в том, что стартовавшее в белорусской столице мероприятие пройдет успешно.

«Уверен, что нынешняя встреча пройдет успешно, позволит вам обменяться накопленным опытом и интересными идеями, даст старт новым инициативам, содействующим развитию международных гуманитарных связей, личных и дружеских контактов», - говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

VI Форум Всероссийской программы «Святость материнства» проходит 14-15 ноября в Минске. Тема мероприятия - «Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы». При этом участие в форуме принимают общественные и государственные деятели, бизнесмены и активисты из 12 стран, в том числе из Белоруссии, РФ, Сербии, Казахстана, Ирана, Китая и США.