Дизайнер корпорации Apple создал обручальное кольцо из цельного бриллианта

14 Нояб. 14:38 2018-11-14T14:38:31+03:00

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Главный дизайнер мобильной корпорации Apple переключился на создание ювелирных украшений. Совместно с представителями компании Diamond Foundry и дизайнером Марком Ньюсоном ему удалось изготовить необычное свадебное кольцо из цельного бриллианта.

Специалисты рассказали, что этот крупный камень был выращен в лабораторных условиях. Самой сложной задачей для ювелиров стало выпиливание кольца из бриллианта. Позже на него была нанесена огранка, всего кольцо имеет несколько тысяч граней, некоторые из которых составили всего лишь две сотни микрометров. Примечательно, что такая огранка использовалась при создании ювелирного украшения впервые, передает телеканал «360».

Сообщается, что необычное кольцо было создано специально для торгов. Его выставит на продажу аукционный дом Sotheby’s. Торги пройдут пятого декабря. Стоимость изделия составляет не менее 150 тысяч долларов, однако эксперты рассчитывают, что украшение будет куплено примерно за 250 тысяч долларов, передает сайт «Свободная пресса».