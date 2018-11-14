2018-11-14T15:03:22+03:00
Политика

На Украине телеканал показал карту страны без Крыма

Полуостров оказался обозначен тем же цветом, что и Россия
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments22
Украинский телеканал показал карту без КрымаУкраинский телеканал показал карту без КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Телеканал NewsOne в прямом эфире показал карту Украины без Крыма. По данному факту в незалежной уже начали проверку.

Известно, что карта Европы под названием «Крупнейший торговый партнер-покупатель» была показана в программе «Утро с NewsOne» еще 7 ноября. Авторы инфографики изобразили полуостров тем же цветом, что и Россия.

Карта демонстрировалась зрителям в контексте разговора на тему «В Европарламенте просят Меркель изменить курс по «Северному потоку-2 ». Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позицию Европы по торговле.

Отметим, что нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже проводит проверку по данному факту нарушения действующего законодательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арестован мужчина, который поджег консьержку в Москве
Постпред России рассматривает вариант выхода России из ОЗХО
Курс биткоина рухнул до годового минимума
Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой
Матвиенко предложила дать россиянам отпуск для диспансеризации
Дональд Трамп перепутал название города в Калифорнии
Москвичей предупредили о сильном ветре
Совет директоров Renault обсудит арест Карлоса Гона
США предложили украинским ВМС списанные фрегаты
Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Роем Джонсом
Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года
МИД России осудил введение властями США новых ограничений в отношении Кубы
В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи
Главы МИД ЕС рассмотрят расширение черного списка по Ирану
Примерно 57 тысяч человек приняли участие во всероссийской контрольной по точным наукам
В Польше восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье
На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей
Все члены Евросоюза поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС