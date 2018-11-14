На Украине телеканал показал карту страны без Крыма

14 Нояб. 15:03 2018-11-14T15:03:22+03:00

Полуостров оказался обозначен тем же цветом, что и Россия

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Телеканал NewsOne в прямом эфире показал карту Украины без Крыма. По данному факту в незалежной уже начали проверку.

Известно, что карта Европы под названием «Крупнейший торговый партнер-покупатель» была показана в программе «Утро с NewsOne» еще 7 ноября. Авторы инфографики изобразили полуостров тем же цветом, что и Россия.

Карта демонстрировалась зрителям в контексте разговора на тему «В Европарламенте просят Меркель изменить курс по «Северному потоку-2 ». Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающей позицию Европы по торговле.

Отметим, что нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже проводит проверку по данному факту нарушения действующего законодательства.