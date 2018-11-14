2018-11-14T18:13:46+03:00
Экономика

ЦБ назначил нового главу банковского надзора

Руководителем одной из служб регулятора стал Богдан Шабля
Алена Басавина
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ЦБ назначил нового главу Службы текущего банковского надзораЦБ назначил нового главу Службы текущего банковского надзораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк России назначил нового руководителя Службы текущего банковского надзора. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Приказом Председателя Банка России с 15 ноября 2018 года руководителем Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Шабля Богдан Александрович», - пишет ЦБ.

Ранее Шабля занимал должность заместителя директора Юридического департамента Банка России. Он курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.

Известно, что в системе Центрального Банка России Шабля работает с 1996 года. Получил значительный опыт работы по надзору за кредитными организациями во время работы первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Омской области и управляющим Отделением по Тульской области Главного управления по Центральному федеральному округу.

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