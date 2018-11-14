Государственная дума во втором чтении одобрила бюджет на 2019-2021 годы

14 Нояб. 18:28 2018-11-14T18:28:06+03:00

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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Главной его особенностью является то, что впервые с 2012 года он станет профицитным.

Так, доходы государственного бюджета в следующем году ожидаются на уровне 19,9 триллионов рублей, в 2020-20,2 триллионов рублей, а в 2021-20,9 триллионов рублей.

Что касается расходов, они будут выглядеть следующим образом: 18 триллионов рублей потратят в следующем году, 18,9 в 2020 году и 20 триллионов рублей в 2021 году.

В итоге, профицит бюджета в 2019-2021 годах будет составлять от 0,8%-1,8% ВВП.

Инфляция при этом прогнозируется на уровне 4,3% в 2019 году, в 2020 - 3,8%, а в 2021 году - 4%.

Бюджет на три года вперед был принят в короткие сроки - за четыре часа обсуждения. На заседании присутствовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Татьяна Нестеренко.

В итоге бюджет во втором чтении принят большинством голосов. Из 419 присутствовавших депутатов «за» проголосовали 357 человек, «против» - 62 человека. Воздержавшихся не оказалось.