2018-11-14T19:12:15+03:00
Политика

ООН проверит данные о детских праворадикальных лагерях на Украине

Правозащитники заинтересовались видеороликом, на котором националисты учат детей стрелять из огнестрельного оружия
Алена Басавина
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ООН проверит информацию о детских лагерях на Украине, в которых учат стрелять на жителям ЛНР и ДНРООН проверит информацию о детских лагерях на Украине, в которых учат стрелять на жителям ЛНР и ДНРФото: REUTERS
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине проверит информацию о существовании детских праворадикальных групп. Об этом заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией – интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», - сказала Равина изданию РИА Новости.

Отметим, что накануне телеканал «Евроньюс» рассказал своим зрителям о существовании в Тернопольской области Украины детского лагеря.

В нем детей от 8 до 16 лет якобы обучают стрелять из автомата Калашникова по жителям ЛНР и ДНР. «Наставниками» являются члены ультраправой радикально-националистической партии «Свобода».

Телеканал отмечает, что детское учреждение финансируется министерством молодежи и спорта Украины.

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