ООН проверит данные о детских праворадикальных лагерях на Украине
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине проверит информацию о существовании детских праворадикальных групп. Об этом заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани.
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией – интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», - сказала Равина изданию РИА Новости.
Отметим, что накануне телеканал «Евроньюс» рассказал своим зрителям о существовании в Тернопольской области Украины детского лагеря.
В нем детей от 8 до 16 лет якобы обучают стрелять из автомата Калашникова по жителям ЛНР и ДНР. «Наставниками» являются члены ультраправой радикально-националистической партии «Свобода».
Телеканал отмечает, что детское учреждение финансируется министерством молодежи и спорта Украины.