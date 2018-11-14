ООН проверит данные о детских праворадикальных лагерях на Украине

14 Нояб. 19:05 2018-11-14T19:12:15+03:00

ООН проверит информацию о детских лагерях на Украине, в которых учат стрелять на жителям ЛНР и ДНР Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине проверит информацию о существовании детских праворадикальных групп. Об этом заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией – интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», - сказала Равина изданию РИА Новости.

Отметим, что накануне телеканал «Евроньюс» рассказал своим зрителям о существовании в Тернопольской области Украины детского лагеря.

В нем детей от 8 до 16 лет якобы обучают стрелять из автомата Калашникова по жителям ЛНР и ДНР. «Наставниками» являются члены ультраправой радикально-националистической партии «Свобода».

Телеканал отмечает, что детское учреждение финансируется министерством молодежи и спорта Украины.