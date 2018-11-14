Путин поблагодарил Союз журналистов России за профессиональный вклад
Президент России Владимир Путин объявил благодарность Союзу журналистов России. Глава государства отметил вклад организации в становление и развитие журналистики.
Соответствующий указ зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время торжественного собрания, посвященного юбилею СЖР.
«За большой вклад в становление и развитие отечественной журналистики объявить благодарность президента Российской Федерации общероссийской общественной организации Союз журналистов России город Москва», - говорится в указе.
Напомним, что Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Организация была создана в 1992 году.