Путин поблагодарил Союз журналистов России за профессиональный вклад

14 Нояб. 20:06 2018-11-14T20:06:12+03:00

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность Союзу журналистов России. Глава государства отметил вклад организации в становление и развитие журналистики.

Соответствующий указ зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время торжественного собрания, посвященного юбилею СЖР.

«За большой вклад в становление и развитие отечественной журналистики объявить благодарность президента Российской Федерации общероссийской общественной организации Союз журналистов России город Москва», - говорится в указе.

Напомним, что Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Организация была создана в 1992 году.