Появилось видео крупного пожара в Люберцах
В Люберцах произошел крупный пожар. Информация о происшествии поступила в дежурную часть 14 ноября около 18:38.
Известно, что к полыхающему зданию на улице Инициативной, 34 прибыли 7 единиц техники. На данный момент идет ликвидация возгорания.
«В 18:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица Инициативная, дом 34. Привлекаемые силы и средства: 7 единицы техники, 21 человек», - сообщает МЧС.
В подмосковных Люберцах крупный пожар.
Крупный пожар сняли на видео прохожие. На кадрах видно, как пламя почти полностью охватило здание. Горит бюро ритуальных услуг и другие помещения.
Подробности произошедшего, а также информация о жертвах сейчас уточняется.