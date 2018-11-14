Появилось видео крупного пожара в Люберцах

14 Нояб. 20:22 2018-11-14T20:22:33+03:00

В Люберцах полыхает бюро ритуальных услуг Фото: кадр из видео

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В Люберцах произошел крупный пожар. Информация о происшествии поступила в дежурную часть 14 ноября около 18:38.

Известно, что к полыхающему зданию на улице Инициативной, 34 прибыли 7 единиц техники. На данный момент идет ликвидация возгорания.

«В 18:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица Инициативная, дом 34. Привлекаемые силы и средства: 7 единицы техники, 21 человек», - сообщает МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677811" frameborder="0"></iframe> В подмосковных Люберцах крупный пожар.

Крупный пожар сняли на видео прохожие. На кадрах видно, как пламя почти полностью охватило здание. Горит бюро ритуальных услуг и другие помещения.

Подробности произошедшего, а также информация о жертвах сейчас уточняется.