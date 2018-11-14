Руководитель «Главкосмоса» ушел в отставку

14 Нояб. 21:38 2018-11-14T21:43:15+03:00

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Генеральный директор компании «Главкосмос» Денис Лысков покинул свой пост. Глава «дочки» Роскосмоса ушел по собственному желанию.

«В связи с тем, что госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о передаче всех внешнеэкономических операций предприятий отрасли дочерней компании «Главкосмос», по указанию гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина была инициирована проверка, по результатам которой глава «Главкосмоса» Денис Лысков покинул свой пост. В ближайшее время будут представлены кандидатуры на замещение вакантной должности», - сообщили ТАСС в компании.

Известно, что свою должность Денис Лысков занимал с июня 2016 года.

Напомним, что «Главкосмос» - дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос», созданное для реализации внешнеэкономических проектов в космической области. За свою 30-летнюю историю компания смогла заключить больше 130 международных контрактов и осуществить запуск более 90 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки с российских космодромов.