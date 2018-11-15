В Японии заявили о готовности проявить гибкость по территориальному вопросу с Россией
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отметил, что переговоры между премьер-министром его страны Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в среду, 14 ноября в Сингапуре, «придали важную инерцию развитию японско-российских отношений».
При этом политик заявил о готовности Токио проявить гибкость по территориальному вопросу с Москвой. Между тем, как подчеркнул Суга, базовая позиция Японии о заключении мирного договора после решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов остается неизменной.
«Мы готовы гибко реагировать на сроки и обстоятельства, связанные с конкретной передачей (островов). Но наша базовая позиция - заключение мирного договора после решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Стране восходящего солнца называют южные Курилы), никаких изменений по этому пункту нет», - цитирует генсека японского кабмина ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 14 ноября, российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре. По итогам этих переговоров пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков заявил, что лидеры договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».