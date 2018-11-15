15 Нояб. 08:26 2018-11-15T08:26:14+03:00

В Японии заявили о готовности проявить гибкость по территориальному вопросу с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем базовая позиция страны о заключении мирного договора после решения вопроса о принадлежности южных Курил остается неизменной

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга отметил, что переговоры между премьер-министром его страны Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в среду, 14 ноября в Сингапуре, «придали важную инерцию развитию японско-российских отношений».

При этом политик заявил о готовности Токио проявить гибкость по территориальному вопросу с Москвой. Между тем, как подчеркнул Суга, базовая позиция Японии о заключении мирного договора после решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов остается неизменной.

«Мы готовы гибко реагировать на сроки и обстоятельства, связанные с конкретной передачей (островов). Но наша базовая позиция - заключение мирного договора после решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Стране восходящего солнца называют южные Курилы), никаких изменений по этому пункту нет», - цитирует генсека японского кабмина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 14 ноября, российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре. По итогам этих переговоров пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков заявил, что лидеры договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».