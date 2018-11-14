Россия и Япония активизируют переговоры по мирному договору

14 Нояб. 16:36 2018-11-14T16:36:39+03:00

Решение было принято по итогам беседы между Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об итогах встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Пескова, главы двух стран договорились об активизации переговоров по мирному договору, основанном на декларации 1956 года о прекращении состояния войны.

«Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», – приводит слова Пескова ТАСС.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. Согласно этому документу Советский Союз обязывался передать Японии остров Шикотан, а также группу островов, известную в Японии под названием Хабомаи. Данное обязательство было аннулировано после заключения договора о взаимопомощи между Японией и США, подписанном в 1960 году. Представители СССР заявили, что острова будут переданы Японии лишь после вывода с ее территории всех иностранных войск.

Сегодня Курилы по-прежнему являются камнем преткновения в вопросе подписания окончательного мирного договора между странами. Япония оспаривает принадлежность части Курильских островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет о том, что российский суверенитет над Курильскими островами сомнению не подлежит.