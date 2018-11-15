Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса

15 Нояб. 12:23 2018-11-15T12:23:18+03:00

Также президент РФ посоветовал Западу осуждать не выборы в ДНР и ЛНР, а происходящие там политические убийства [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции по итогам своего визита в Сингапур, где он принял участие в саммите Россия - АСЕАН, прокомментировал ситуацию на Украине и состоявшиеся 11 ноября в Донбассе выборы, итоги которых отказывается признавать целый ряд западных стран.

В частности, глава нашего государства выразил уверенность в том, что нынешние власти незалежной не способны решить проблему Донбасса. При этом он предложил Западу осуждать не выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а происходящие там политические убийства.

«Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», - сказал российский лидер.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября прошли выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов однопалатных парламентов этих народных республик - Народных советов. Причем в Киеве и ряде стран Запада сразу заявили о том, что не собираются признавать итоги этого голосования. Между тем в Москве заметили, что проведение выборов является необходимой в настоящих условиях мерой, которая к тому же не идет вразрез с минскими соглашениями.