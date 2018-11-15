2018-11-15T13:15:28+03:00
Политика

В провинции Хомс нашли мозаику времен Римской империи

Эксперты намерены отреставрировать древнее полотно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии нашли мозаику времен Римской империиВ Сирии нашли мозаику времен Римской империиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В сирийской провинции Хомс департамент древностей и музеев при сотрудничестве со специализированными органами обнаружил древнюю мозаику. Находка относится к периоду Римской империи.

Специалисты нашли мозаику в одном из кварталов Ар-Растана в 20 километрах к северу от административного центра города. Она была обнаружена во дворе одного из жилых домов в квартале Аль-Каляа. Об этом рассказал глава департамента древностей сирийской провинции Хусам Хамиш.

Примечательно, что на сегодняшний день археологи пока еще не полностью освободили мозаику. Специалистам удалось раскопать лишь восемь квадратных метров древнего произведения. О его полных размерах эксперты пока не упоминают, передает сайт телеканала «Звезда».

Хамиш добавил, что картина была повреждена террористическими группировками, когда те пытались вывезти ее за границу. Однако эти повреждения не критичны и сирийские специалисты смогут ее восстановить.

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