2018-11-15T15:19:49+03:00
Экономика

Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира

Арендная ставка также подешевела на Столешниковом переулке в центре Москвы
Алена Басавина
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Пятая авеню в Нью Йорке получила только второе место в рейтингеПятая авеню в Нью Йорке получила только второе место в рейтингеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих улиц мира. Авторы исследования сравнили арендные ставки на главных улицах в 65 странах мира.

Самой дорогостоящей в 2018 году стала улица Козуэй-Бей в Гонконге. Размер арендной ставки на ней составил 2,671 тысячи долларов за квадратный фут в год.

На втором месте оказалась знаменитая Пятая авеню в Нью-Йорке с арендой в 2,25 тысяч долларов за квадратный фут в год. Третью строчку заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой 1,8 тысяч долларов за квадратный фут в год.

Отметим, что с 16-го до 18-го места опустился Столешников переулок в Москве со ставкой в 299 долларов за квадратный фут.

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