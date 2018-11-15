Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира

15 Нояб. 15:19 2018-11-15T15:19:49+03:00

Пятая авеню в Нью Йорке получила только второе место в рейтинге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арендная ставка также подешевела на Столешниковом переулке в центре Москвы

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Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих улиц мира. Авторы исследования сравнили арендные ставки на главных улицах в 65 странах мира.

Самой дорогостоящей в 2018 году стала улица Козуэй-Бей в Гонконге. Размер арендной ставки на ней составил 2,671 тысячи долларов за квадратный фут в год.

На втором месте оказалась знаменитая Пятая авеню в Нью-Йорке с арендой в 2,25 тысяч долларов за квадратный фут в год. Третью строчку заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой 1,8 тысяч долларов за квадратный фут в год.

Отметим, что с 16-го до 18-го места опустился Столешников переулок в Москве со ставкой в 299 долларов за квадратный фут.