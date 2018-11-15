15 Нояб. 15:42 2018-11-15T15:43:11+03:00

Звезда американских сериалов умерла в возрасте 93 лет Фото: Twitter Kerrie Pearson

На 94-м году жизни умерла актриса Кэтрин Макгрегор, сыгравшая в мелодраме «Маленький домик в прериях»

Изменить размер текста: A A

Кэтрин Макгрегор — звезда американских сериалов умерла в возрасле 93 лет. Об этом 15 ноября сообщил официальный представитель кинодивы.

По данным издания Today, cмерть произошла накануне в пригороде Лос-Анджелеса в Калифорнии.

Отметим, что МакГрегор родилась в 1925 году в Калифорнии. Получила актерское образование, после чего начала активно сниматься в сериалах. Наибольшую известность ей принесла роль Харриет Олсон в долгоиграющей мелодраме «Маленький домик в прериях».

Также она проявила себя во время участия в шоу «Железная сторона», «Менникс», «Критическое положение», «Все в семье» и «Восток/Запад».