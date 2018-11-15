Захарова: США применяют в Сирии белый фосфор

15 Нояб. 17:06 2018-11-15T17:08:22+03:00

Мария Захарова сообщила о новых нарушениях в Сирии со стороны США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские военные применяют на территории Сирии запрещенный белый фосфор. Об это заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на западном берегу Евфрата, в том числе, по сообщениям местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов", - сообщила она.

По словам дипломата, МИД Сирии в связи с этим уже направил два письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН. В тексте дипломаты потребовали наказать виновных за это.

Мария Захарова также отметила, что на данный момент усилия Турции по размежеванию террористов не увенчались успехом.

«Несмотря на продолжающиеся усилия турецкой стороны по выполнению своих обязательств, которые вытекают из российско-турецкого меморандума от 17 сентября, реальное размежевание в Идлибе пока не достигнуто», - сказала представитель.

За последние дни Вооруженные силы Сирии смогли пресечь несколько попыток прорыва из Идлиба в Алеппо боевиков группировки Джебхат ан-Нусра, запрещенной на территории России.