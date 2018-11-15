15 Нояб. 17:59 2018-11-15T17:59:02+03:00

Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лаборатории Фото: REUTERS

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Государственная дума РФ поддержала инициативу университета МГУ о создании собственной национальной антидопинговой лаборатории. Новый проект обойдется правительству в 18,8 миллионов рублей.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию во множественных нарушениях антидопинговых правил. После скандала была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже члены WADA заявило о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Летом 2017 года премьер-министр РФ подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ имени Ломоносова. А в декабре этого же года Госдума приняла закон о создании лаборатории для борьбы с допингом в спорте.

В октябре этого года ректор МГУ Виктор Садовничий объявил, что лабораторию введут только после официального разрешения от органов строительного надзора. А месяц спустя попросил об увеличении бюджета проекта, сообщает «РИА Новости».

К слову, Всемирное антидопинговое агентство 20 сентября приняло решение о восстановлении РУСАДА. Однако, как пояснило WADA, Россия до 31 декабря текущего года должна предоставить доступ к данным национальной антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.