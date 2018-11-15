2018-11-15T17:59:02+03:00
Спорт

Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лаборатории

Исследовательский комплекс планируют построить при университете МГУ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лабораторииГосдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лабораторииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Государственная дума РФ поддержала инициативу университета МГУ о создании собственной национальной антидопинговой лаборатории. Новый проект обойдется правительству в 18,8 миллионов рублей.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию во множественных нарушениях антидопинговых правил. После скандала была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже члены WADA заявило о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Летом 2017 года премьер-министр РФ подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ имени Ломоносова. А в декабре этого же года Госдума приняла закон о создании лаборатории для борьбы с допингом в спорте.

В октябре этого года ректор МГУ Виктор Садовничий объявил, что лабораторию введут только после официального разрешения от органов строительного надзора. А месяц спустя попросил об увеличении бюджета проекта, сообщает «РИА Новости».

К слову, Всемирное антидопинговое агентство 20 сентября приняло решение о восстановлении РУСАДА. Однако, как пояснило WADA, Россия до 31 декабря текущего года должна предоставить доступ к данным национальной антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль