20 сентября может стать последним днем допинговой войны между ВАДА и Россией

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-19T16:13:08+03:00

Еще неделю назад все было беспросветно: РУСАДА никто не собирался восстанавливать Фото: EAST NEWS

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У российского спорта 20 сентября очередной час «Х». Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на Сейшельских островах должен решить, восстанавливать ли в правах РУСАДА - российское антидопинговое агентство. И впервые у нас есть шанс выйти из под санкций. Но в последний день на РУСАДА и ВАДА обрушилась информационная атака. Доктор Григорий Родченков и Ко пишут открытые письма, чтобы российский спорт оставался в подполье.

Почему важно восстановить РУСАДА?

Фактически это будет означать подписание мирного договора. Пока РУСАДА не восстановлено, нашим легкоатлетам и паралимпийцам не вернут российский флаг. И они вынуждены будут и дальше выступать в нейтральном статусе. Более того, будет сохраняться угроза, что флаг отнимут у других российских атлетов. Если же ВАДА свернет санкции, это будет значить, что допинговый скандал «имени Григория Родченкова», потихоньку сдают в архив. Война ВАДА против России подойдет к концу, и можно будет уже спокойнее ждать Олимпиаду в Токио-2020.

Откуда у нас взялся шанс?

Еще неделю назад все было беспросветно: РУСАДА никто не собирался восстанавливать. ВАДА требовало от России двух невыполнимых условий: первое - признать доклад Макларена и государственную систему допинга в России, второе - открыть базу Московской лаборатории, где содержится множество неучтенных допинг-проб. В ответ вот уже несколько лет слышалось два твердых «нет».

Но на прошлой неделе в ВАДА пришло письмо от министра спорта РФ Павла Колобкова. В нем он соглашался на несколько компромиссов:

- Рризнать в письменном виде доклад Шмида (почти то же самое, что доклад Макларена, но без упоминания участия государства).

- Пустить ВАДА в Московскую лабораторию, но только после восстановления РУСАДА.

Если это и капитуляция, то вполне на достойных условиях.

Кто будет решать судьбу РУСАДА?

Комиссия ВАДА рекомендовала восстановить Россию. Но нашу судьбу 20 сентября должен решить Исполком Всемирного агнетсва. В него входит 12 человек. Аналитики утверждают, что за нас в нем точно должны проголосовать 5 членов (в том числе президент ВАДА Крейг Риди). Против - точно будет 2 чиновников. Позиции еще пяти неясны. За из голоса и души сейчас и сражается Григорий Родченков и другие противники полноценного возвращения России на спортивную карту мира. Но пока расклад вроде бы выглядит для нас неплохо.

Кто может все испортить?

Мы же привыкли, что как только ожидается какое-то решение по России, тут же возникает и раскручивается какой-то новый допинговый скандал. На этот раз пока ничего глобального не произошло. Но ряд тех, кто всегда обвинял Россию, выступили с гневными требованиями не восстанавливать РУСАДА.

Среди них:

- Григорий Родченков, куда же без него (беглый доктор заявляет, что «восстановление РУСАДА станет настоящей катастрофой для всего чистого спорта»)

- 13 антидопинговых агентств из западных стран. Серди них США и Великобритания.(Требуют отложить рассмотрение вопроса восстановления РУСАДА - ситуация явно застала их врасплох)

- Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самульссон (ранее он призывал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени).

- Американская скелетонистка Кэти Юлендер, она могла получить медаль Сочи-2014 если бы дисквалифицировали ее русскую конкурентку («Неужели нация, сговорившаяся против всех участников Олимпиады, заслуживает возвращения» - пишет Юлендер в своей открытом письме).

- Журналист Хайо Зеппельт. (В своем твиттере он написал: «Это ровно то же, если бы осужденный преступник получил право сесть за стол с судьей и прокурором, чтобы обсудить свой тюремный срок).

В среду станет известно, произвели ли их слова впечатление на ВАДА.