На следующей неделе москвичей ждет похолодание и снег

15 Нояб. 20:33 2018-11-15T20:34:30+03:00

В начале новой недели в Москве ожидается похолодание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столбик термометра доберется до отметки в минус 9 градусов

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Снежная и морозная погода придет в Москву в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«В начале новой недели распространится новый антициклон. Температура будет колебаться около климатической нормы: ее небольшое повышение во второй половине недели в начале новой вновь сменится понижением», - рассказали специалисты.

Согласно прогнозу, 19-20 ноября местами пройдет небольшой снег. Температура будет постепенно понижаться.

Уже в понедельник ночью столбик термометра покажет минус 7 градусов. Днем температура возрастет до нуля.

Во вторник ночью температура достигнет -9 градусов, а днем москвичей ждет только минус 1 градус.

Порадует жителей столицы в начале недели только солнце, которое изредка будет прятаться за тучами. Сильного ветра не ожидается.