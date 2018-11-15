На следующей неделе москвичей ждет похолодание и снег
Снежная и морозная погода придет в Москву в начале следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр.
«В начале новой недели распространится новый антициклон. Температура будет колебаться около климатической нормы: ее небольшое повышение во второй половине недели в начале новой вновь сменится понижением», - рассказали специалисты.
Согласно прогнозу, 19-20 ноября местами пройдет небольшой снег. Температура будет постепенно понижаться.
Уже в понедельник ночью столбик термометра покажет минус 7 градусов. Днем температура возрастет до нуля.
Во вторник ночью температура достигнет -9 градусов, а днем москвичей ждет только минус 1 градус.
Порадует жителей столицы в начале недели только солнце, которое изредка будет прятаться за тучами. Сильного ветра не ожидается.