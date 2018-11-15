2018-11-15T22:00:04+03:00
Политика

В США хотят выслать проповедника Гюлена

Появилась информация, что США хочет таким образом улучшить отношения с Турцией
Алена Басавина
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Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в США с 1999 годаИсламский проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в США с 1999 годаФото: REUTERS
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Администрация президента Дональда Трампа изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в правительстве.

По данным телекомпании, выдача Анкаре проповедника поможет улучшить отношения США и Турции. С помощью этого шага штатам якобы удастся убедить турецкую власть занять более умеренную позицию в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

NBC передает, что министерству юстиции и ФБР уже были даны поручения рассмотреть вопрос об экстрадиции Гюлена в Турцию. На данный момент изучается вопрос законности его пребывания в штате Пенсильвания.

Отмечается, что ранее США уже рассматривали возможность высылки Гюлена в ЮАР, если с Турцией возникнут проблемы.

Напомним, что 15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В подготовке восстания Анкара обвинила проповедника Гюлена и связанную с ним «террористическую организацию фетхуллахистов" (FETO).

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