В Германии 40 человек пострадали при столкновении автобусов
Два общественных транспорта, заполненных школьниками, столкнулись на юге Германии. Информацию о происшествии сообщает Associated Press.
По данным информагентства, авария произошла недалеко от баварской коммуны Аммерндорф к западу от Нюрнберга. Лоб в лоб столкнулись два автобуса. В происшествии пострадали около 40 человек, включая школьников.
Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести. Информации о погибших не поступало.
По словам представителя полиции Берта Рауэнбуш, несколько вертолетов забирали с места ДТП тех, кто получил самые тяжелые травмы.
На данный момент ведется расследование причин автокатастрофы. Не исключено, что в аварии участвовал третий автомобиль.