2018-11-15T22:44:02+03:00
Общество

В Германии 40 человек пострадали при столкновении автобусов

Крупная авария с участием общественного транспорта произошла в пригороде Нюрнберга
Алена Басавина
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Около 40 человек пострадали в ДТП под Нюрнбергом Фото: Twitter TheLocalGermanyОколо 40 человек пострадали в ДТП под Нюрнбергом Фото: Twitter TheLocalGermany
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Два общественных транспорта, заполненных школьниками, столкнулись на юге Германии. Информацию о происшествии сообщает Associated Press.

По данным информагентства, авария произошла недалеко от баварской коммуны Аммерндорф к западу от Нюрнберга. Лоб в лоб столкнулись два автобуса. В происшествии пострадали около 40 человек, включая школьников.

Пассажиры получили травмы легкой и средней тяжести. Информации о погибших не поступало.

По словам представителя полиции Берта Рауэнбуш, несколько вертолетов забирали с места ДТП тех, кто получил самые тяжелые травмы.

На данный момент ведется расследование причин автокатастрофы. Не исключено, что в аварии участвовал третий автомобиль.

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