США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить

16 Нояб. 00:13 2018-11-16T00:19:43+03:00

США пока не приняли окончательное решение о выходе из Договора РСМД Фото: REUTERS

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Соединенные Штаты пока не решили, выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) или сохранить его в силе, сейчас различные американские ведомства совещаются между собой и с зарубежными партнерами, специалисты оценивают возможные последствия.

Об этом рассказала журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы находимся в разгаре межведомственного процесса. Не хочу забегать вперёд. Знайте: все в это вовлечены и обеспечивают информацию, чтобы у президента было всё, что ему необходимо, чтобы принять следующее решение», - сказала она.

При этом Томпсон подчеркнула, что глава госдепартамента Майкл Помпео «тоже очень активен в этом процессе», и все американские должностные лица стараются, чтобы президент Дональд Трамп обладал полной информацией для принятия окончательного решения, передает ТАСС.

Напомним, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.