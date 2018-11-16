2018-11-16T00:45:50+03:00
Политика

Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДонбассаВСУ снова обстреляли населенные пункты ДонбассаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса, а Киев – нарушать минские договоренности, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Киев продолжает систематически нарушать первый пункт Комплекса мер о прекращении огня. 11 ноября ВСУ обстреляли населенные пункты Доломитное, Зайцево, Александровка, Ясиноватая, Спартак и Крутая Балка», - сказал он.

Российский постпред рассказал, что военные применяют беспилотники для корректировки огня. Так, 11 ноября в районе населенного пункта Раевка Луганской области ополченцы сбили БПЛА «Фантом», переделанный для сброса ручных гранат.

«Аппарат был продемонстрирован СМИ 12 ноября. Рассчитываем, что СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ) оперативно проверит эту информацию», - добавил дипломат.

Кроме того, Лукашевич отметил, что Украина грубо нарушает второй пункт Комплекса мер об отводе вооружений и Рамочное решение контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Он уточнил, что с 1 по 12 ноября наблюдатели СММ насчитали 24 единицы военной техники ВСУ.

«К линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК «Бук». К ним добавились мощные комплексы С-300, переброску которых СММ засекла в районе Володарского 12 ноября», - приводит его слова ТАСС.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России
Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах
Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф
Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон
Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом
Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи
Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400
Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах
Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции
Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии