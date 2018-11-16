Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей

16 Нояб. 00:35 2018-11-16T00:45:50+03:00

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Украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса, а Киев – нарушать минские договоренности, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Киев продолжает систематически нарушать первый пункт Комплекса мер о прекращении огня. 11 ноября ВСУ обстреляли населенные пункты Доломитное, Зайцево, Александровка, Ясиноватая, Спартак и Крутая Балка», - сказал он.

Российский постпред рассказал, что военные применяют беспилотники для корректировки огня. Так, 11 ноября в районе населенного пункта Раевка Луганской области ополченцы сбили БПЛА «Фантом», переделанный для сброса ручных гранат.

«Аппарат был продемонстрирован СМИ 12 ноября. Рассчитываем, что СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ) оперативно проверит эту информацию», - добавил дипломат.

Кроме того, Лукашевич отметил, что Украина грубо нарушает второй пункт Комплекса мер об отводе вооружений и Рамочное решение контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Он уточнил, что с 1 по 12 ноября наблюдатели СММ насчитали 24 единицы военной техники ВСУ.

«К линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК «Бук». К ним добавились мощные комплексы С-300, переброску которых СММ засекла в районе Володарского 12 ноября», - приводит его слова ТАСС.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).