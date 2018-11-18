2018-11-18T12:30:23+03:00
В мире

В Китае пьяный студент случайно купил павлина, свинью и саламандру

Молодой человек думал, что заказал себе лишь что-то из одежды и очень удивился, когда решил уточнить дату доставки товара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пьяный студент случайно купил павлина, мини-пига и саламандруПьяный студент случайно купил павлина, мини-пига и саламандруФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Поход по магазинам в состоянии алкогольного опьянения, особенно, если речь идет об онлайн-шоппинге, порой может закончиться очень неожиданно. Так, например, один из китайских студентов немного выпил, а после решил заказать себе на сайте какую-нибудь одежду. На деле же в его виртуальной корзине оказалась карликовая свинья, павлин и гигантская саламандра.

Повествующим о случившемся пост появился накануне в социальной сети Weibo. Его опубликовал пользователь под ником Puzhexu, который назвал себя главный героем описанной истории.

Список своих покупок студент увидел только когда протрезвел. Фото: Weibo

Список своих покупок студент увидел только когда протрезвел. Фото: Weibo

Молодой человек признался, что узнал о совершенных им необычных покупках, лишь когда решил уточнить дату доставки заказанной одежды. В результате же павлин обошелся студенту примерно в 3500 рублей, карликовая свинка стоила 2600 рублей, а саламандра была продана за 2800 рублей. От первых двух животных жителю Китая удалось отказаться, а вот ящерица возврату не подлежала. Где в настоящий момент находится рептилия не уточняется.

Однако сам парень признался, что с удовольствием оставил бы себе всех купленных животных, но у него и так уже есть собака, хомяк, коза и даже дикобраз, передает SCMP.

Ранее сайт kp.ru публиковал также историю одного британца, который из жалости купил "самую злобную черепаху на планете".

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