На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей
Сильный шторм обрушился в понедельник, 19 ноября, на материковую Испанию, а также Балеарские и Канарские острова. Сильные ветер поднял гигантские волны, которые стали крушить прибрежные постройки.
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе.
Видеозаписи с места разгула стихии стали появляться в социальных сетях. На одном из роликов волны разбили нижние этажи гостиницы на острове Тенерифе.
Шторм на Тенерифе.
Известно, что высота волн достигала 6 метров. В связи с непогодой на курортах был введен «красный» и «оранжевый» уровень опасности. Местные СМИ сообщают об отсутствии пострадавших.
Сильный шторм на Тенерифе.
На данный момент погода налаживается, ветер и волны у испанского побережья стихают.