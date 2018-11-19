2018-11-19T17:35:53+03:00
Общество

На Тенерифе сильный шторм разбил балконы отелей

В социальных сетях появилось видео разбушевавшейся стихии
Алена Басавина
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Шторм на Тенерифе разрушил балконы отелей Фото: кадр с видеоШторм на Тенерифе разрушил балконы отелей Фото: кадр с видео
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Сильный шторм обрушился в понедельник, 19 ноября, на материковую Испанию, а также Балеарские и Канарские острова. Сильные ветер поднял гигантские волны, которые стали крушить прибрежные постройки.

Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе.

Видеозаписи с места разгула стихии стали появляться в социальных сетях. На одном из роликов волны разбили нижние этажи гостиницы на острове Тенерифе.

Шторм на Тенерифе.

Известно, что высота волн достигала 6 метров. В связи с непогодой на курортах был введен «красный» и «оранжевый» уровень опасности. Местные СМИ сообщают об отсутствии пострадавших.

Сильный шторм на Тенерифе.

На данный момент погода налаживается, ветер и волны у испанского побережья стихают.

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