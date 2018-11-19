Примерно 57 тысяч человек приняли участие во всероссийской контрольной по точным наукам

19 Нояб. 18:10 2018-11-19T18:11:45+03:00

180 участников смогли решить 14 задач из 15, а оставшиеся 343 справились со всеми заданиями, предложенными оргкомитетом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Во Всероссийской контрольной по точным наукам «Выходи решать!» приняли участие около 57 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Всероссийскую контрольную работу по математике, физике и информатике написали десятки тысяч школьников в России и за рубежом…57 тысяч человек приняли участие во Всероссийской контрольной по точным наукам "Выходи решать!", организованной Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и RDI Creative при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Победителями олимпиады были признаны 523 человека. 180 участников смогли решить 14 задач из 15, а оставшиеся 343 справились со всеми заданиями, предложенными оргкомитетом. Победители, учащиеся в школе, смогут принять участие в финальных этапах олимпиад «Физтех» и «Технокубок», а школьники, показавшие лучшие результаты, получат скидку на обучение в Зимней олимпиадной школе МФТИ.

В Минобрнауки отметили, что основной аудиторией контрольной стали школьники, учащиеся в старших классах. 97% участников решали контрольную в России, 14,5% из них — в Москве.

Впервые всероссийская контрольная «Выходи решать!» прошла в 2017 году. Тогда в мероприятии, которое проводилось на 80 площадках в России и некоторых других странах, приняли участие 35 тысяч человек.