2018-11-19T18:18:30+03:00
Общество

В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи

Указ о создании ведомства подписал президент России Владимир Путин
Алена Басавина
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Владимир Путин создал совет по защите семьи и детстваВладимир Путин создал совет по защите семьи и детстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России организуют совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Указ о его создании подписал Владимир Путин.

Согласно опубликованному документу, председателем совета станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В состав войдут члены правительства, Совета Федерации, общественных организаций и других ведомств.

Ответственным секретарем стала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

В тексте указано, что Совет создан для помощи взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных объединений в сфере защиты семьи и детей. Его члены будут контролировать выполнение мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Совет будет собираться не реже двух раз в год.

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