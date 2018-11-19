В России появится совет по госполитике в сфере защиты семьи
В России организуют совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Указ о его создании подписал Владимир Путин.
Согласно опубликованному документу, председателем совета станет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В состав войдут члены правительства, Совета Федерации, общественных организаций и других ведомств.
Ответственным секретарем стала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
В тексте указано, что Совет создан для помощи взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных объединений в сфере защиты семьи и детей. Его члены будут контролировать выполнение мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Совет будет собираться не реже двух раз в год.