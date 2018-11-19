Арестован мужчина, который поджег консьержку в Москве

19 Нояб. 21:07 2018-11-19T21:08:47+03:00

Злоумышленник будет находиться под стражей до 17 января 2019 года

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Зюзинский суд Москвы принял решение об аресте Романа Кулика, который совершил поджог на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Роман Кулик арестован до 17 января 2019 года», - пояснили в суде.

Напомним, что инцидент произошел 17 ноября на улице Маршала Савицкого, расположенной в районе Южное Бутово. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому, в котором жила его девушка.

Бдительная консьержка впускать молодого человека не стала. За это разъяренный гражданин закрыл женщину в техническом помещении и совершил поджог. Консьержка получила сильные ожоги, но чудом смогла выбить дверь и убежать.

Действия злоумышленника попали в объектив камеры наблюдения,установленной рядом с домом. На допросе мужчина сознался в содеянном, однако свое поведение он объяснить не смог.