Путин обсудил с Минобороны планы США по выходу из ДРСМД

19 Нояб. 21:19 2018-11-19T21:20:15+03:00

Президент подчеркнул, что такое решение не останется без ответа со стороны России

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Российский лидер обсудил с руководством Минобороны возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава государства пояснил, что данный шаг Вашингтона не останется без ответа.

«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», - сказал глава государства во время встречи с представителями Министерства обороны России.

Он подчеркнул, что Россия готова вести диалог с американскими партнерами, если они отнесутся к этому с полной ответственностью.

Президент напомнил, что во время выхода США из договора по противоракетной обороне, Россия смогла ответить созданием гиперзвукового оружия, преодолевающего любую противоракетную оборону.