2018-11-20T08:13:35+03:00
Политика

Глава МИД Ирана назвал Россию прекрасным партнером

По мнению Мохаммада Зарифа, Москва понимает Тегеран, поскольку сама является жертвой американских санкций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Ирана Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает Россию отличным торговым и политическим партнёром. Так, например, особенно тесное сотрудничество между нашими странами наблюдается в сирийском вопросе.

"Россия — прекрасный торговый и политический партнёр для нас. Она нас понимает, потому что сама является жертвой американских санкций", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что США продолжают подталкивать остальные страны к бойкотированию Ирана, однако эта схема, похоже, больше не работает.

По словам Зарифа, сейчас Тегеран, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере восстановления единства в Сирии и уничтожения террористов. При этом Иран выступает за разрешение ситуации мирным путем через проведение выборов, чтобы все жители республики могли свободно высказать свое мнение, передает французское издание Le Figaro.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что вместе Москва и Тегеран демонстрируют баланс между модернизацией и сохранением традиционных ценностей. И именно такой подход не устраивает американцев.

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