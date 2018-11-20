Иванку Трамп вновь уличили в ведении служебной переписки через личную почту

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-20T08:33:23+03:00

По данным WP, дочь президента США долгое время обсуждала вопросы, связанные с Белым домом, через незащищенный домен

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Дочь и по совместительству советника президента США Иванку Трамп вновь обвинили в использовании личной электронной почты для ведения служебной переписки, что является нарушением регламента.

По данным газеты The Washington Post, большую часть 2017 года девушка общалась с сотрудниками Белого дома через аккаунт, зарегистрированный на общем с ее супругом Джаредом Кушнером домене. По словам источников в администрации американского лидера, помощники Иванки были шокированы, узнав, насколько часто их начальница использовала личную почту в рабочих целях.

Юрисконсульт дочери президента Питер Мириджанян не стал отрицать ошибку своей подзащитной, однако указал на то, что такие инциденты происходили не систематически и лишь до тех пор, пока девушку не проинформировали о существующих правилах. Более того, по его словам, отправленные через личную почту письма не содержали секретной информации и позже были переданы в архив Белого дома.

Стоит отметить, что ранее с аналогичными обвинениями в отношении Иванки Трамп уже выступала правозащитная организация American Oversight. По их данным, советник главы государства использовала личный почтовый ящик для выполнения правительственных полномочий в марте 2017 года.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом же уличили и зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера.