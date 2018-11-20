2018-11-20T09:48:01+03:00
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"

По мнению Луки, пытающие внести раскол в православие люди "заражены страшным грехом"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лука (Коваленко) назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви»Лука (Коваленко) назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви»Фото: REUTERS
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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обвинил президента Украины Петра Порошенко в гонении церкви. Об этом архиерей УПЦ заявил, комментируя свой вызов на допрос в Службу безопасности незалежной.

Митрополит рассказал, что внимание СБУ привлек пикет, устроенный под стенами епархии, во время которого сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбления в адрес церкви.

"Когда наша церковь проявила единство, <...> когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви ("Украинский дом" ранее был музеем Ленина), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это всё устраивается, заражены страшным грехом", — сказал Лука в ходе видеобращения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко назначил встречу руководству Украинской православной церкви, но в последний момент сам же отменил ее. Эксперты считают, что президент просто побоялся явиться на Собор, в ходе которого архиереи высказались против принятия автокефалии.

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