2018-11-20T10:59:46+03:00
Экономика

Эксперты рынка предрекли подорожание гречки

Цены на крупу поползут вверх совсем скоро
Ася РОМАНЧУК
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Цены на гречку могут поползти вверхЦены на гречку могут поползти вверхФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Эксперты потребительского рынка уверены, что скоро цены на гречку поползут вверх. Покупатели смогут увидеть подорожание в ближайшие месяцы, а может и раньше.

Связано это с тем, что цены пошли вверх на самом начальном звене. В Алтайском крае совсем недавно закупочная цена тонны гречки составляла 5,5 тысяч рублей за тонну, а сейчас ее продают по 10-10,5 тысяч рублей за тонну, - рассказывает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

На повышение отзовутся цены в рознице. Но, скорее всего, не так глобально. Сейчас на рынке очень широкий выбор производителя, так что сильное увеличение цены может привести к потере покупателя.

Что касается другой популярной крупы – риса, то здесь ценовая политика останется неизменной.

Этому поспособствовал отличный урожай. Даже несмотря на сокращение посевов сбор риса не ниже, чем в прошлом году.

- Цены на подорожавшее пшено замедлят свой рост. В целом покупатели оказались не готовы к росту стоимости круп,- цитирует «Российская газета» слова эксперта.

Ранее сообщалось, что в магазинах могут подорожать колбасы. Рост цен составит порядка 30% из-за налогов.

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