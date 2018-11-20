2018-11-20T11:26:47+03:00
Экономика

Александр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям

На сегодняшний день технопарк входит в десятку лучших в России
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Тюменской области Александр Моор высоко оценил работу тюменского технопарка, созданного областным правительством в ноябре 2008 г. для поддержки и развития технологических инноваций среднего и малого предпринимательства.

Губернатор отметил, что технологии, разработанные резидентами технопарка, применяются в самом широком спектре отраслей: медицине, АПК, дорожном хозяйстве, строительстве. Также их используют нефтегазодобывающие компании и предприятия малого и среднего бизнеса.

"Они востребованы рынком и приносят реальную пользу конкретным людям – это очевидный и самый важный результат десятилетней деятельности технопарка, заслуга его резидентов, специалистов и экспертов, сопровождающих развитие инновационных проектов", – отметил Александр Моор.

За десять лет работы совокупная выручка резидентов парка превысила 5,9 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составили более 720 млн руб. Экспертный совет рассмотрел около 300 инновационных проектов, поддержку получили - 156. Резидентами получено 73 патента, внедрено 127 технологических инноваций.

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