Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль

20 Нояб. 18:31 2018-11-20T18:33:21+03:00

Следить за побережьем будет новое управление охраны

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового управления морской охраны. Ведомство начнет контроль за побережьем страны от города Измаила на Черном море до Мариуполя на Азовском.

«До конца года по моему указу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотнейший контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя», - сообщил глава государства.

Отметим, что в 2018 году Украина начала наращивание сил в Азовском море. Киев сосредоточил свое внимание на усилении Военно-морских сил, авиации, сухопутных сил и програнслужб.

По словам Порошенко, в ближайшие два года пограничная служба планирует закупить 24 современных патрульных вертолета.